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Происшествия30 ноября 2021 11:37

В Новомосковске у наркодилера нашли 809 закладок

Их гражданин иностранного государства собирался сбывать в городах Тульской области
Елена Иргиз
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В квартире мужчины нашли почти 350 граммов наркотических средств

В квартире мужчины нашли почти 350 граммов наркотических средств

Фото: Алексей ФОКИН

В Новомосковске поймали наркодилера. Гражданин иностранного государства так пытался вести бизнес через интернет.

Действуя в составе организованной группы, 27-летний мужчина с февраля по сентябрь 2021 года спрятал одну закладку с героином в Ефремове, а затем собирался сообщить о ней клиенту. При обыске в квартире, которую мужчина снимал в Новомосковске, нашли еще 809 закладок, а это почти 350 граммов наркотиков.

Следствие завершено, уголовное дело рассмотрит Новомосковский городской суд.