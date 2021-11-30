В Новомосковске у наркодилера нашли 809 закладок

В квартире мужчины нашли почти 350 граммов наркотических средств Фото: Алексей ФОКИН

В Новомосковске поймали наркодилера. Гражданин иностранного государства так пытался вести бизнес через интернет.

Действуя в составе организованной группы, 27-летний мужчина с февраля по сентябрь 2021 года спрятал одну закладку с героином в Ефремове, а затем собирался сообщить о ней клиенту. При обыске в квартире, которую мужчина снимал в Новомосковске, нашли еще 809 закладок, а это почти 350 граммов наркотиков.

Следствие завершено, уголовное дело рассмотрит Новомосковский городской суд.