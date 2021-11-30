Всего более 22 тысяч жителей остаются без отопления и горячей воды Фото: Алексей ФОКИН

В Новомосковске без горячей воды и отопления остались почти сто домов. Это случилось из-за ревизии запорной арматуры, сообщает городская администрация.

Сейчас ремонт проводят специалисты местной ГРЭС.

Без тепла остались дома по улицам ира, Орджоникидзе, Молодежная, Есенина, Дружбы, Трудовой проезд, Водопьянова, Рудничная, Олимпийская, Донская, Трудовые резервы, ст. Молодежная, а также две школы, три детских сада, дом культуры, спортивный центр и две больницы. Всего более 22 тысяч жителей остаются без отопления и горячей воды.