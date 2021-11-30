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Общество30 ноября 2021 8:22

В Туле горе-отец задолжал ребенку более 1,8 млн рублей

Взыскивать долг пришлось судебным приставам
Елена Иргиз
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В итоге должника лишили права вождения и выезда за границу

В итоге должника лишили права вождения и выезда за границу

В Туле горе-отец задолжал ребенку более 1,8 миллиона рублей. Взыскивать долг пришлось судебным приставам.

Выяснилось, что 46-летний туляк долгое время не платил алименты на содержание двоих несовершеннолетних детей. Он знал об ответственности за подобное уклонение, однако работу не искал, в центр занятости не обращался и жизнью сыновей не интересовался.

В итоге должника лишили права вождения и выезда за границу. Поняв, что сесть за руль он уже не сможет, а также отдых за пределами страны ему тоже закрыт, мужчина сразу же выплатил все долги по алиментам.