За убийство соседа житель Донского сядет на 10 лет

Когда приехала скорая помощь, убийца скрылся Фото: Алексей ФОКИН

В Донском осудили местного жителя за убийство по пьянке. Бытовая ссора закончилась трагически летом этого года.

Как установило следствие, вечером 24 июля 2021 года безработный мужчина был в гостях у соседа. Приятели вместе выпивали, и в ходе застолья между ними возникла ссора. В какой-то момент житель Донского схватил нож и ударил свого оппонента ножом в грудь. От раны 35-летний мужчина скончался на месте преступления. Когда же приехала скорая помощь, убийца скрылся.

Суд приговорил жителя Донского к 10 годам колонии строгого режима.