В Тульской области обнаружена крупная плантация конопли Фото: материалы пресс-служб

Выехавшие по сигналу на улицу Московскую в поселке Заокский Тульской области правоохранители в частном доме обнаружили больше 120 кустов растения, похожего на коноплю, 4 коробки с зеленой растительной массой, удобрения, а также оборудование для выращивания, переработки и упаковки растений.

По предварительной информации, изъято более 10 килограммов наркотического средства. Вместе с тем злоумышленников на момент задержания на месте не оказалось — их сейчас разыскивают.