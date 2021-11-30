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Происшествия30 ноября 2021 7:11

В Тульской области обнаружена крупная плантация конопли

Расследуется уголовное дело по незаконному выращиванию наркосодержащих растений
Игорь КОПЫТОВ
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В Тульской области обнаружена крупная плантация конопли

В Тульской области обнаружена крупная плантация конопли

Фото: материалы пресс-служб

Выехавшие по сигналу на улицу Московскую в поселке Заокский Тульской области правоохранители в частном доме обнаружили больше 120 кустов растения, похожего на коноплю, 4 коробки с зеленой растительной массой, удобрения, а также оборудование для выращивания, переработки и упаковки растений.

По предварительной информации, изъято более 10 килограммов наркотического средства. Вместе с тем злоумышленников на момент задержания на месте не оказалось — их сейчас разыскивают.