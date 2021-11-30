В Туле за санитарные нарушения оштрафовали врача одной из городских больниц

В больнице Роспотребнадзор нашел ряд серьезных нарушений Фото: Алексей ФОКИН

В Туле за санитарные нарушения оштрафовали и.о. заведующего терапевтическим отделением одной из городских больниц.

После проверки Роспотребнадзора выяснилось, что в отделении не было выделенного входа для больных коронавирусом, в кабинетах приема не стояли обеззараживатели воздуха, в кабинете врача-терапевта и в вестибюле при входе в поликлинику не было данных об измерении температуры сотрудников.

В завершении всего не было инструкции к использованию антисептиков, а на перилах обнаружилась пыль.

Роспотребнадзор передал результаты проверки в суд, который назначил врачу штраф в 50 тысяч рублей.