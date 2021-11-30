Вакцинированные от коронавируса жители Тульской области могут выиграть квартиру Фото: Алексей ФОКИН

Завтра, 1 декабря, состоится второй розыгрыш викторины «Иммунитет+», в котором разыграют сертификаты на приобретение бытовой техники, смарт-часы, смартфоны, телевизор. А главным призом станет квартира в Туле. Победителей определят с помощью генератора случайных чисел.

Напомним, что принять участие в викторине могут жители Тульской области старше 18 лет, которые прошли вакцинацию против COVID-19 и имеют действующий сертификат.