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Общество30 ноября 2021 6:47

Вакцинированные от коронавируса жители Тульской области могут выиграть квартиру

Продолжается региональная викторина «Иммунитет+»
Игорь КОПЫТОВ
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Вакцинированные от коронавируса жители Тульской области могут выиграть квартиру

Вакцинированные от коронавируса жители Тульской области могут выиграть квартиру

Фото: Алексей ФОКИН

Завтра, 1 декабря, состоится второй розыгрыш викторины «Иммунитет+», в котором разыграют сертификаты на приобретение бытовой техники, смарт-часы, смартфоны, телевизор. А главным призом станет квартира в Туле. Победителей определят с помощью генератора случайных чисел.

Напомним, что принять участие в викторине могут жители Тульской области старше 18 лет, которые прошли вакцинацию против COVID-19 и имеют действующий сертификат.