Завтра, 30 ноября, десятки домов в Туле останутся без электричества
Фото: Алексей ФОКИН
Так, подача электроэнергии будет приостановлена по следующим адресам:
с 09:00 до 16:00 - Мясново: Ханинский пр-зд, 4-а (АЗС); ул. Гармонная, 28; ул. Кирова, 29; ул. Ложевая, 125-а, 130, 125; ул. Марата, 31; п. 1-й Западный: ул. Шолохова, 1-22; ул. Достоевского, 3-23 (нечетн.); ул. Л. Толстого, 64; ул. Станиславского, 95-113 (нечетн.), 94-118 (четн.); ул. 3-я Гостеевская, 6, 7; ул. 2-я Гостеевская, 11, 12, 13, 14; ул. Ак. Павлова, 143-163 (нечетн.); ул. Водоохранная, 54, 55, 56; ул. Рязанская, 5-д; п. Октябрьский: ул. Щедрина, 6-40 (четн.), 1-39 (нечетн.), 33-а; ул. Чекалина, 4-18 (четн.), 89, 90, 91; 1-й пр-зд, 2, 3, 5, 6-18 (четн.), 7, 11-21 (нечетн.); 2-й пр-зд, 3-11, 19-29 (нечетн.), 4, 6, 30, 16-26 (четн.); 3-й пр-зд, 3, 5, 27, 29, 4-12, 24-34 (четн.); 4-й пр-зд, 32-42 (четн.); ул. Гагарина, 1-9, 9-а (нечетн.), 2-12 (четн.); ул. Овражная, 2-20 (четн.), 1-23 (нечетн.); п. Горняк: ул. 2-я Садовая, 2-30 (четн.), 27-а, 33, 34, 7-29 (нечетн.); 1-й пр-зд, 9/1, 1-9, 15-27 (нечетн.), 2-10, 14-24 (четн.); 2-й пр-зд, 1, 1-а, 2-10 (четн.)16, 18, 20, 15, 7, 9; 3-й пр-зд, 2, 3, 4, 9, 10; 4-й пр-зд, 5-23 (нечетн.), 6, 8, 18-26 (четн.); 5-й пр-зд, 6-26 (четн.), 3-21 (нечетн.); 25-й пр-зд, 10 ,12, 14; 10-й пр-зд, 80-102 (четн.), 95-115 (нечетн.); 22-й пр-зд, 3-26; 23-й пр-зд, 2-24;
с 09:00 до 18:00 - ул. Бондаренко, 27.