В Туле появится несколько новых жилых комплексов Фото: Алексей ФОКИН

Один из них новых ЖК появится в Пролетарском районе на территории бывшего стадиона тульского комбайнового завода «Торпедо» (Щегловская засека, 4). Здесь планируется построить два дома различной этажности с подземной и наземной парковками, ь также детский сад на 85 мест. Застройщик передаст городу участок для его размещения с подведенными коммуникациями и проект, прошедший госэкспертизу. Кроме того, строительная компания установит спортивную площадку, которую также подарит городу.

На севере Тулы, на Веневском шоссе запланированы сразу два новых ЖК: «Наши Баташи-4» и «Новая Голландия». Застройщик и здесь передаст муниципалитету участки с подведенными коммуникациями для размещения двух детских садов на 240 мест каждый и их проекты. Дополнительной социальной нагрузкой будет передача городу помещений для размещения детской амбулатории.

Застройщик также обещал, что приведет в порядок набережную Тулицы вблизи строительства своими силами и построит небольшой мост.

Новый жилой комплекс появится и в поселке Петровский - 15 домов различной этажности со своей котельной, канализационно-насосной и трансформаторной подстанциями, а также школой на 1100 мест и двумя детскими садами вместимостью по 240 мест каждый. Своеобразной «прослойкой» между существующей и новой застройкой будет благоустроен сквер.