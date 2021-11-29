В Одоеве за взятку осудили жителя Московской области

Мужчину задержали на месте преступления Фото: Алексей ФОКИН

В Одоеве осудили мужчину из Московской области за дачу взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий, в значительном размере.

Как выяснилось в ходе следствия, 43-летний житель Домодедова в августе 2021 года будучи в помещении миграционного пункта в рабочем поселке Одоеве, передал 25 000 рублей и две коробки конфет начальнику отделения. Таким образом мужчина хотел убедить поставить на миграционный учет гражданина иностранного государства, а также выдать ему разрешение на проживание, хотя для этого не было законных оснований.

Начальник отделения, проводя оперативный эксперимент, принял взятку. Мужчину задержали на месте преступления. В дальнейшем суд приговорил жителя Московской области к 1,5 годам колонии общего режима.