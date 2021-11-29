В Тульской области появится новое модульное овощехранилище Фото: материалы пресс-служб

Новое современное и вместительное строение площадью 671 кв. метров, расположится на территории колонии-поселения № 8, позволит обеспечить длительное хранение продукции, необходимой для нужд всех подведомственных УФСИН учреждений. На данный момент уже установлен фундамент и ведутся подготовительные работы по возведению металлических конструкций.

Размеры складских помещений овощехранилища рассчитаны на хранение более 500 тонн картофеля, свеклы и моркови в контейнерах, а также лука на стеллажах в перфорированных ящиках. Кроме того сооружение будет оборудовано новыми системами освещения, вентиляции и современным климатическим оборудованием, а также механизмами для складирования и погрузочно-разгрузочных работ.