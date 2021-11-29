В Туле несколько дней не работает светофор на перекрестке улиц Энгельса и Первомайская

Двое суток аварийно опасная ситуация складывается на одном из самых насыщенных движением перекрестков центра Тулы. Не работает светофор на Энгельса и Первомайской.

За все это время не было замечено, чтобы кто-то пытался привести в прядок устройство или хотя бы запитал его от генератора, как обычно бывает в подобных случаях при отключении стационарного электроснабжения.

Кстати, накануне, 28 ноября, без электричества оказались и ряд светофоров на проспекте Ленина, торговые точки, среди которых «Цветной бульвар». Сейчас авария устранена.