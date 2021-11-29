В Туле запустили движение по временному мосту параллельно Баташевскому Фото: материалы пресс-служб

После признания в 2019 году Баташевского моста аварийным, на нем был ограничен проезд грузового транспорта, введено реверсивное движение. К строительно-монтажным работам приступили в сентябре текущего года.

На первом этапе было необходимо построить временный путь, что и было сделано, причем, раньше намеченного срока. Металлический двухполосный мост, рассчитанный на нагрузку примерно в 80 тонн, открыт для движения легкового и грузового транспорта.

Теперь подрядчик планирует приступить к следующему этапу: Баташевский мост будет полностью закрыт, его разберут и построят новый - на 4 полосы. Работы должны быть выполнены к концу 2022 года.