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Общество28 ноября 2021 15:00

Завтра, 29 ноября, в центре Тулы будет ограничено движение

Об этом сообщили в городском управлении по транспорту и дорожному хозяйству
Игорь КОПЫТОВ
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Завтра, 29 ноября, в центре Тулы будет ограничено движение

Завтра, 29 ноября, в центре Тулы будет ограничено движение

Фото: Алексей ФОКИН

В понедельник, 29 ноября, в центре Тулы, в Советском территориальном округе, ограничат движение, а также запретят стоянку и остановку всех видов транспорта с 9:30 до 16:00 по улице Первомайская на участке от Фрунзе до Дмитрия Ульянова.

Ограничения связаны с проведением работ по опиловке. Троллейбусы маршрута № 4 в этот промежуток времени будут ходить по измененной схеме: пр-т Ленина - ул. 9 Мая - ул. Болдина - ул. Дм. Ульянова - Красноармейский пр-т - ул. Советская - ул. Октябрьская - Московское шоссе.