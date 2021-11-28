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Происшествия28 ноября 2021 13:44

В Тульской области молодой парень обокрал магазин спорттоваров

Сумма ущерба составила почти 8000 рублей
Игорь КОПЫТОВ
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В Тульской области молодой парень обокрал магазин спорттоваров

В Тульской области молодой парень обокрал магазин спорттоваров

Фото: Алексей ФОКИН

В дежурную часть полиции поступило заявление от директора одного из спортивных магазинов Новомосковска, который пожаловался на то, что из торгового помещения была совершена кража одежды на сумму 7 тысяч 998 рублей.

Личность похитителя удалось установить в ходе просмотра записей камер видеонаблюдения из магазина. 22-летнего вора задержали, и он уже признался в содеянном.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ «Кража».