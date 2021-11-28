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Общество28 ноября 2021 13:00

Фанат столичного «Локомотива» идет в Тулу пешком на матч-противостояние с «Арсеналом»

Болельщик футбольной команды «Локомотив» идет пешком из Москвы на матч, который состоится 29 ноября.
Игорь КОПЫТОВ
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Фанат столичного «Локомотива» идет в Тулу пешком на матч-противостояние с «Арсеналом»

Фанат столичного «Локомотива» идет в Тулу пешком на матч-противостояние с «Арсеналом»

Фото: соцсети

В соцсетях появилась информация о некоем Сергее, который пешком пытается преодолеть более 200 километров от столицы до Тулы. На это расстояние у него есть около 65 часов.

«Условия, которые ставлю для себя - не переключаться на постоянный бег и дойти именно до стадиона, а не города. Ну и спать придётся по минимуму, если вообще придется» - пишет он в соцсетях.

Ранее Сергей уже путешествовал в Тулу на один из футбольных матчей. В марте путь из Москвы болельщик проделал на велосипеде.