Тулу и Санкт-Петербург свяжут двухэтажные поезда Фото: Алексей ФОКИН

Поезда будут курсировать ежедневно, отправляясь из Санкт-Петербурга вечером, с прибытием в столицу оружейников рано утром.

Составы сформируют из купейных вагонов и вагонов с местами для сидения. Они оборудованы системой поддержания микроклимата и обеззараживания воздуха, предусмотрены розетки и USB-разъемы для зарядки мобильных устройств. Для людей с ограниченными возможностями один из вагонов оборудован подъемным устройством.

При этом в связи с назначением нового поезда с декабря изменится график движения электропоездов «Ласточка», курсирующих между Москвой и Белгородом.