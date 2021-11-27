Житель Тульской области подозревается в убийстве сына сожительницы Фото: материалы пресс-служб

26 ноября в частном доме в деревне Дьяково Чернского района 69-летний мужчина распивал алкоголь с 43-летним сыном своей сожительницы. В ходе произошедшего между ними конфликта подозреваемый ударил своего оппонента ножом в грудь. От полученных травм тот скончался на месте происшествия.

Сейчас мужчина задержан. Подозреваемый задержан. В ближайшее время следователем будет подготовлено ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Следственным отделом СУ СКР по Тульской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.