Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия27 ноября 2021 12:00

Житель Тульской области подозревается в убийстве сына сожительницы

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины
Игорь КОПЫТОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Житель Тульской области подозревается в убийстве сына сожительницы

Житель Тульской области подозревается в убийстве сына сожительницы

Фото: материалы пресс-служб

26 ноября в частном доме в деревне Дьяково Чернского района 69-летний мужчина распивал алкоголь с 43-летним сыном своей сожительницы. В ходе произошедшего между ними конфликта подозреваемый ударил своего оппонента ножом в грудь. От полученных травм тот скончался на месте происшествия.

Сейчас мужчина задержан. Подозреваемый задержан. В ближайшее время следователем будет подготовлено ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Следственным отделом СУ СКР по Тульской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.