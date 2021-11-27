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Происшествия27 ноября 2021 8:00

Житель Новомосковска Тульской области отдал «биржевым» мошенникам более 5 млн рублей

На территории региона продолжают совершаться преступления, в которых с банковских карт граждан похищаются денежные средства
Игорь КОПЫТОВ
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Житель Новомосковска Тульской области отдал «биржевым» мошенникам более 5 млн рублей

Житель Новомосковска Тульской области отдал «биржевым» мошенникам более 5 млн рублей

Фото: Алексей ФОКИН

За последние сутки у шести жителей Тульской области злоумышленники похитили более 9 миллионов рублей. Больше половины этой суммы составляет обман 65-летнего жителя Новомосковска. Он попался на удочку мошенников и решил заработать на бирже. Как результат - утрата 5 миллионов 743 тысячи 500 рублей.

Также на уловку мошенников попалась 71-летняя жительница Центрального округа Тулы. По схеме «банковского» мошенничества у женщины были похищены 2 миллиона 953 тысячи рублей.