Житель Новомосковска Тульской области отдал «биржевым» мошенникам более 5 млн рублей Фото: Алексей ФОКИН

За последние сутки у шести жителей Тульской области злоумышленники похитили более 9 миллионов рублей. Больше половины этой суммы составляет обман 65-летнего жителя Новомосковска. Он попался на удочку мошенников и решил заработать на бирже. Как результат - утрата 5 миллионов 743 тысячи 500 рублей.

Также на уловку мошенников попалась 71-летняя жительница Центрального округа Тулы. По схеме «банковского» мошенничества у женщины были похищены 2 миллиона 953 тысячи рублей.