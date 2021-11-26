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Общество26 ноября 2021 14:25

Туляков приглашают ознакомиться с «Черной книгой»

Так называется новая выставка тульского экзотариума
Игорь КОПЫТОВ
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Туляков приглашают ознакомиться с «Черной книгой»

Туляков приглашают ознакомиться с «Черной книгой»

Фото: материалы пресс-служб

Кто не знает опасного ядовитого «злодея» — борщевик Сосновского? Он стал олицетворением одной из экологических проблем современности — вторжения чужеродных видов в экосистемы — и символом выставки Тульского экзотариума «Черная книга», посвященной этой проблеме.

В природе Тульского края насчитывается несколько сотен чужеродных видов растений и несколько десятков видов инвазивных животных. «Черная книга» рассказывает о том, кто эти новые для туляков соседи, как они к нам попали, чем грозит их распространение природе и людям, как с ними уживаться, и все ли они «злодеи».