В Тульской области в кювет вылетели сразу два грузовика: есть пострадавшие Фото: соцсети

Серьезное ДТП произошло сегодня, 25 ноября, на территории Ефремовского района Тульской области недалеко от деревни Большие Медведки. После столкновения с трассы в кювет вылетели сразу две грузовых машины - ГАЗель и Mitsubishi Fuso.

По предварительным данным в аварии виноват 21-летний водитель ГАЗели, который выехал на встречную полосу, где столкнулся с Mitsubishi Fuso под управлением 61-летнего мужчины.

Оба автомобиля получили серьезные повреждения. Водители находятся в больнице.