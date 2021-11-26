За избиение женщины житель Суворовского района отработает 100 часов Фото: материалы пресс-служб

За избиение женщины житель Суворовского района отработает 100 часов обязательных работ. Такое решение вынес суд, так как ранее мужчина отклонялся от уплаты уголовного штрафа в 20 тысяч рублей.

Инцидент случился во время пьяной ссоры. Тогда мужчина поднял руку на приятельницу, за что его осудили по статье "Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию". Его приговорили к уголовному штрафу, который мужчина не торопился платить.

Приставы обратились в суд с просьбой изменить нарушителю меру наказания. Суд согласился и вынес решение заменить штраф на 100 часов обязательных работ.