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Общество26 ноября 2021 11:20

За избиение женщины житель Суворовского района отработает 100 часов

Мужчина поднял руку на приятельницу во время пьяной ссоры
Елена Иргиз
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За избиение женщины житель Суворовского района отработает 100 часов

За избиение женщины житель Суворовского района отработает 100 часов

Фото: материалы пресс-служб

За избиение женщины житель Суворовского района отработает 100 часов обязательных работ. Такое решение вынес суд, так как ранее мужчина отклонялся от уплаты уголовного штрафа в 20 тысяч рублей.

Инцидент случился во время пьяной ссоры. Тогда мужчина поднял руку на приятельницу, за что его осудили по статье "Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию". Его приговорили к уголовному штрафу, который мужчина не торопился платить.

Приставы обратились в суд с просьбой изменить нарушителю меру наказания. Суд согласился и вынес решение заменить штраф на 100 часов обязательных работ.