В Туле маршрутка столкнулась с внедорожником: обошлось без жертв Фото: соцсети

Сегодня днем, 26 ноября, на проспекте Ленина в районе перекрестка с улицей Первомайской столкнулись маршрутка №50 и Toyota. Машины двигались в попутном направлении. Автоледи во внедорожнике двигалась с небольшой скоростью, пытаясь припарковаться вдоль проспекта, когда в нее сзади въехал микроавтобус. Иномарку после удара развернуло на 90 градусов, однако, пострадал лишь бампер.

Среди пассажиров микроавтобуса пострадавших нет.