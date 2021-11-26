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Происшествия26 ноября 2021 11:04

В Туле маршрутка столкнулась с внедорожником: обошлось без жертв

О ДТП сообщили очевидцы в соцсетях
Игорь КОПЫТОВ
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В Туле маршрутка столкнулась с внедорожником: обошлось без жертв

В Туле маршрутка столкнулась с внедорожником: обошлось без жертв

Фото: соцсети

Сегодня днем, 26 ноября, на проспекте Ленина в районе перекрестка с улицей Первомайской столкнулись маршрутка №50 и Toyota. Машины двигались в попутном направлении. Автоледи во внедорожнике двигалась с небольшой скоростью, пытаясь припарковаться вдоль проспекта, когда в нее сзади въехал микроавтобус. Иномарку после удара развернуло на 90 градусов, однако, пострадал лишь бампер.

Среди пассажиров микроавтобуса пострадавших нет.