Тулячка в магазине прельстилась на форель и грудинку Фото: Алексей ФОКИН

В Туле осудили женщину, попытавшуюся украсть продукты из магазина. Тулячку прельстила грудинка и форель.

Как было установлено в ходе следствия, обвиняемая 10 октября 2021 года в 15:00 в магазине «Маяк» в Туле украла стейк форели весом в 2,6 кг на общую сумму 1404 рублей, грудинку в/к «Сибирская», ватные диски 80 шт. и 40 шт., причинив магазину ущерб в 1696 рублей 46 копеек.

Свою вину женщина признала полностью. Мировой суд назначил ей штраф в 3 000 рублей.