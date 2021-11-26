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Общество26 ноября 2021 8:48

На газовой заправке в Тульской области нашли нарушения техники безопасности

Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования пресечены нарушения при эксплуатации опасного производственного объекта
Игорь КОПЫТОВ
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На газовой заправке в Тульской области нашли нарушения техники безопасности

На газовой заправке в Тульской области нашли нарушения техники безопасности

Фото: Алексей ФОКИН

Прокуратура Суворовского района Тульской области в ходе проверки ООО «ПРОМЕТЕЙ» установила, что вопреки требованиям закона на авто-газозаправочной станции на ул. Черепетской города Суворова не проводились комплексные и целевые проверки опасного производственного объекта, не были разработаны плана работы по осуществлению производственного контроля и мероприятий по обеспечению промышленной безопасности.

В результате нарушения уже устранены, а генеральный директор ООО «ПРОМЕТЕЙ» привлечен к административной ответственности, ему назначен штраф в размере 20 тысяч рублей.