На газовой заправке в Тульской области нашли нарушения техники безопасности Фото: Алексей ФОКИН

Прокуратура Суворовского района Тульской области в ходе проверки ООО «ПРОМЕТЕЙ» установила, что вопреки требованиям закона на авто-газозаправочной станции на ул. Черепетской города Суворова не проводились комплексные и целевые проверки опасного производственного объекта, не были разработаны плана работы по осуществлению производственного контроля и мероприятий по обеспечению промышленной безопасности.

В результате нарушения уже устранены, а генеральный директор ООО «ПРОМЕТЕЙ» привлечен к административной ответственности, ему назначен штраф в размере 20 тысяч рублей.