Поставщик школьного питания в Тульской области нарушал санитарные правила Фото: Алексей ФОКИН

ООО «МобилСвязь», организующее по контракту питание обучающихся в образовательном учреждении «Центр образования № 47» не соблюдало условия хранения суточных проб, продуктов питания, не велся журнал учета температурного режима холодильного оборудования, в холодильной камере обнаружены пищевые продукты с истекшим сроком годности, хранение замороженной продукции осуществлялось без маркировки товара, что не позволяло определить дату изготовления, срок годности, условия хранения. При этом руководство образовательного учреждения не обеспечило надлежащий контроль за организацией питания.

В результате проверки ответственное должностное лицо коммерческой организации привлечено к административной ответственности и наказано штрафом в размере 5 тысяч рублей.