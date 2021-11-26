Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество26 ноября 2021 7:39

Поставщик школьного питания в Тульской области нарушал санитарные правила

Ленинская прокуратура провела проверку соблюдения действующего законодательства при организации питания учащихся
Игорь КОПЫТОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Поставщик школьного питания в Тульской области нарушал санитарные правила

Поставщик школьного питания в Тульской области нарушал санитарные правила

Фото: Алексей ФОКИН

ООО «МобилСвязь», организующее по контракту питание обучающихся в образовательном учреждении «Центр образования № 47» не соблюдало условия хранения суточных проб, продуктов питания, не велся журнал учета температурного режима холодильного оборудования, в холодильной камере обнаружены пищевые продукты с истекшим сроком годности, хранение замороженной продукции осуществлялось без маркировки товара, что не позволяло определить дату изготовления, срок годности, условия хранения. При этом руководство образовательного учреждения не обеспечило надлежащий контроль за организацией питания.

В результате проверки ответственное должностное лицо коммерческой организации привлечено к административной ответственности и наказано штрафом в размере 5 тысяч рублей.