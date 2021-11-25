Больше 100 тысяч рублей за нарушение природоохранного законодательства выплатит одно из коммунальных предприятий в Тульской области

Больше 100 тысяч рублей за нарушение природоохранного законодательства выплатит одно из предприятий в Тульской области Фото: Алексей ФОКИН

Установлено, что муниципальное предприятие «Водоканал» Богородицкого района осуществляет сброс сточных вод с канализационных очистных сооружений в водный объект реки Уперта без решения о предоставлении водного объекта в пользование. Кроме того, имеет задолженность по плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2020 год в размере 1,9 млн рублей.

По иску прокурора суд обязал предприятие до июня 2022 года принять меры к получению решения на право пользования вводным объектом и погасить долги.

Также директор предприятия и юридическое лицо привлечены к административной ответственности на общую сумму штрафов в 113 тысяч рублей.