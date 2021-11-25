В Тульской области случайный прохожий украл в магазине кошелек Фото: Алексей ФОКИН

В дежурную часть обратилась 45-летняя администратор одного из местных сетевых магазинов по улице Октябрьской, пожаловавшаяся, что из подсобного помещения, у нее украли кошелек с 11 тысячами рублей.

Просмотр камер видеонаблюдения позволил установить личность злоумышленника. Им оказался нигде не работающий ранее судимый 48-летний местный житель, который, находясь в магазине, заметил открытую дверь подсобки, где обнаружил сумку с кошельком.

Мужчина был задержан и признался в содеянном. В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ «Кража».