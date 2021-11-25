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Общество25 ноября 2021 14:07

Три года за пьяные «покатушки» на чужом авто: в Тульской области озвучен приговор щекинцу

Прокуратура города Щекино поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 29-летнего ранее судимого местного жителя
Игорь КОПЫТОВ
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Три года за пьяные «покатушки» на чужом авто: в Тульской области озвучен приговор щекинцу

Три года за пьяные «покатушки» на чужом авто: в Тульской области озвучен приговор щекинцу

Фото: Алексей ФОКИН

Так, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнал незапертый автомобиль, принадлежащий незнакомцу, за рулем которого и был задержан в городе Щекино сотрудниками ДПС. При этом выяснилось, что злоумышленник уже имел судимость за нетрезвую езду.

Поэтому по совокупности совершенных правонарушений щекинец по ч. 1 ст. 166 и ч. 2 ст. 264.1 УК РФ был приговорен к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.

Приговор в законную силу не вступил.