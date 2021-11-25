Кому в Туле отключат электричество 26 ноября

Электричество отключат из-за ряда монтажных работ
Фото: Алексей ФОКИН
Завтра, 26 ноября, в Туле отключат электричество по ряду адресов. Это связано с различными работами:
- текущий ремонт электрооборудования;
- перевод нагрузок;
- монтаж и перетяжка проводов;
- установка опор;
- обрезка деревьев и др.
По этим причинам с 9:00 до 17:00 электроэнергии не будет в домах по адресам:
- ул. Тульского Рабочего полка, 98, 98-а, 100, 100-а, 100-б, 102, 102-а, 102-б, 104;
- ул. Мира, 15-а, 15-б;
- ул. Белкина, 1-б, 1-в;
- ул. 9 Мая, 5, 7, 9, 11, 13;
- ул. Смидович, 14;
- ул. Оружейная, 25, 27, 27-а;
- ул. Коминтерна, 2, 4, 6, 11, 7, 1;
- ул. Советская, 6.
п. Горелки:
- ул. Фестивальная, 81-107 (нечётн.), 112, 112-а;
- ул. Нагорная, 1-10.
Мясново:
- 4-й Клинской пр-зд, 5, 7, 8, 8-а, 9, 10, 12;
- 3-й Клинской пр-зд, 5, 9.