Кому в Туле отключат электричество 26 ноября

Электричество отключат из-за ряда монтажных работ Фото: Алексей ФОКИН

Завтра, 26 ноября, в Туле отключат электричество по ряду адресов. Это связано с различными работами:

- текущий ремонт электрооборудования;

- перевод нагрузок;

- монтаж и перетяжка проводов;

- установка опор;

- обрезка деревьев и др.

По этим причинам с 9:00 до 17:00 электроэнергии не будет в домах по адресам:

- ул. Тульского Рабочего полка, 98, 98-а, 100, 100-а, 100-б, 102, 102-а, 102-б, 104;

- ул. Мира, 15-а, 15-б;

- ул. Белкина, 1-б, 1-в;

- ул. 9 Мая, 5, 7, 9, 11, 13;

- ул. Смидович, 14;

- ул. Оружейная, 25, 27, 27-а;

- ул. Коминтерна, 2, 4, 6, 11, 7, 1;

- ул. Советская, 6.

п. Горелки:

- ул. Фестивальная, 81-107 (нечётн.), 112, 112-а;

- ул. Нагорная, 1-10.

Мясново:

- 4-й Клинской пр-зд, 5, 7, 8, 8-а, 9, 10, 12;

- 3-й Клинской пр-зд, 5, 9.