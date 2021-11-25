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Общество25 ноября 2021 8:22

В Кимовске водителя с поддельными правами приговорили к ограничению свободы

Теперь мужчина не сможет выезжать по своей воле из района по месту жительства
Елена Иргиз
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Имея при себе фальшивые права, мужчина продолжал ездить на КАМАЗе

Имея при себе фальшивые права, мужчина продолжал ездить на КАМАЗе

Фото: Алексей ФОКИН

Житель Тамбовской области купил фальшивые права и стал невыездным из своего района. Приговор вынес Кимовский городской суд.

Как выяснилось на суде, обвиняемый был лишен водительских прав мировым судьей в Тамбовской области на 18 месяцев с февраля 2020 года. Не желая отказываться от поездок на машине, он в июне 2020 года купил у неизвестного лица за 150 000 рублей водительское удостоверение на свое имя. Как показала экспертиза, данное удостоверение было сделано при помощи устройства, использующего капельно-струйный способ воспроизведения изображения.

Имея при себе фальшивые права, мужчина продолжал ездить на КАМАЗе, пока его не задержали сотрудники ДПС в сентябре 2020 года в Кимовске Тульской области.

Суд назначил мужчине ограничение свободы на 6 месяцев. Теперь он не сможет покидать Мичуринский район Тамбовской области.