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Звезды25 ноября 2021 7:34

Реставрация мраморных ангелов на Всехсвятском кладбище Тулы придала им новый облик

Туляки активно обсуждают эту тему в социальных сетях
Игорь КОПЫТОВ
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Реставрация мраморных ангелов на Всехсвятском кладбище Тулы придала им новый облик

Реставрация мраморных ангелов на Всехсвятском кладбище Тулы придала им новый облик

Фото: соцсети

На Всехсвятском кладбище Тулы завершилась реставрация мраморных ангелов. Скульптуры и их постаменты специалисты очистили специальными составами, отреставрировав два аналоя с книгами, сделанные из бетона — самые известные каменные изваяния XIX века, стоящие на учете у Тульского историко-архитектурного музея. Благодаря крупному жертвователю в августе текущего года собрали 180 тысяч рублей, что и позволило оперативно провести работы.

Вместе с тем, многие туляки отметили, что мраморные ангелы сменили лики. Один из них слегка пополнел и посвежел, а второй изменился практически до неузнаваемости.