Реставрация мраморных ангелов на Всехсвятском кладбище Тулы придала им новый облик Фото: соцсети

На Всехсвятском кладбище Тулы завершилась реставрация мраморных ангелов. Скульптуры и их постаменты специалисты очистили специальными составами, отреставрировав два аналоя с книгами, сделанные из бетона — самые известные каменные изваяния XIX века, стоящие на учете у Тульского историко-архитектурного музея. Благодаря крупному жертвователю в августе текущего года собрали 180 тысяч рублей, что и позволило оперативно провести работы.

Вместе с тем, многие туляки отметили, что мраморные ангелы сменили лики. Один из них слегка пополнел и посвежел, а второй изменился практически до неузнаваемости.