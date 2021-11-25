В настоящее время осужденный находится в следственном изоляторе Фото: Алексей ФОКИН

Житель Черни избил незнакомца у кафе и теперь отправится в колонию. Приговор вынес местный районный суд.

Как было установлено в ходе судебного следствия, в ночь на 9 мая 2021 года подсудимый подрался с потерпевшим около кафе «Чернь» в поселке Чернь. В ходе конфликта он нанес своему оппоненту удар головой в область правой брови. От этого мужчина упал на асфальт. Подсудимый подошел к лежащему на земле и еще раз ударил не менее трех раз по лицу и голове. Такие действия повлекли за собой тяжелые травмы, опасные для жизни.

За это обвиняемый получил 2 года исправительной колонии общего режима. Также мужчина должен заплатить компенсацию морального вреда. В настоящее время осужденный находится в следственном изоляторе.