По 7,5 тысяч рублей заплатят медработники детсадов в Белеве Тульской области за несоблюдение антиковидных мер Фото: Алексей ФОКИН

При проверки детских учреждений в Белеве органом Роспотребнадзора в двух было выявлено отсутствие сведений о проведении термометрии сотрудников дошкольных учреждений и детей перед началом работы «входного фильтра», что является нарушением п. 2.2 санитарных правил СП 3.1/2.4.3598-20.

Решением Белевского районного суда медицинские работники оштрафованы на 7,5 тысяч рублей каждый.