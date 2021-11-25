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Общество25 ноября 2021 6:56

По 7,5 тысяч рублей заплатят медработники детсадов в Белеве Тульской области за несоблюдение антиковидных мер

Женщины не проверяли у детей температуру
Игорь КОПЫТОВ
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По 7,5 тысяч рублей заплатят медработники детсадов в Белеве Тульской области за несоблюдение антиковидных мер

По 7,5 тысяч рублей заплатят медработники детсадов в Белеве Тульской области за несоблюдение антиковидных мер

Фото: Алексей ФОКИН

При проверки детских учреждений в Белеве органом Роспотребнадзора в двух было выявлено отсутствие сведений о проведении термометрии сотрудников дошкольных учреждений и детей перед началом работы «входного фильтра», что является нарушением п. 2.2 санитарных правил СП 3.1/2.4.3598-20.

Решением Белевского районного суда медицинские работники оштрафованы на 7,5 тысяч рублей каждый.