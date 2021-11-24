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Общество24 ноября 2021 14:41

Туляк, уклонявшийся от уплаты налогов, осужден почти на 1,5 года лишения свободы

Вынесен приговор за уклонение от уплаты налогов в сумме свыше 59 млн рублей
Игорь КОПЫТОВ
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Туляк, уклонявшийся от уплаты налогов, осужден почти на 1,5 года лишения свободы

Туляк, уклонявшийся от уплаты налогов, осужден почти на 1,5 года лишения свободы

Фото: Алексей ФОКИН

37-летний руководитель ООО «МеталлСтрой-Тула», осуществляющего различные виды строительных и ремонтных работ, а также розничную и оптовую продажу товаров, с января 2018 по март 2019-го через организации-однодневки создал формальный документооборот по несуществующим сделкам, искусственно завышая цены на якобы выполненные работы, оказанные услуги и проданные товары. Завысив таким образом расходы, а также размер налоговых вычетов, злоумышленник уклонился от уплаты налогов и получил необоснованную выгоду в виде налогового вычета по НДС на сумму 59,8 млн рублей.

Пролетарский районный суд Тулы вынес приговор по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ и приговорил обвиняемого к 1 году и 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.