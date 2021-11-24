Хоккеисты тульского АКМ неудачно провели очередной домашний тур в Российской высшей лиге Фото: материалы пресс-служб

Итак, открылась домашняя серия безусловной победой над столичной «Звездой» - 3:0. Шайбы забросили Ислам Хасанов, Яков Селезнев и новобранец Михаил Шалагин.

Во второй игре АКМ уступил ханты-мансийской «Югре» со счетом 2:4. Двух шайб Максима Лазарева и Филиппа Толузакова не хватило, чтобы одержать верх в матче.

Завершающий матч против «Рубина» из Тюмени, принесший поражение тулякам со счетом 4:5 сложился достаточно неоднозначно. Счет открыли туляки, первую шайбу забил Дмитрий Марковин, однако хоккеисты «Рубина» уже в первом периоде смогли сравнять счет. Во втором голы команд шли один за другим с опережением АКМ. А вот в третьем периоде решающие шайбы забили хоккеисты «Рубина» Георгий Бусаров и Георгий Бердюков. При этом победная шайба гостей была забита, когда туляки играли в меньшинстве.

Комментируя итог игры, наставник туляков Алексей Ждахин отметил:

- Мы не ценим того, что большим трудом зарабатываем. Надо улучшить концентрацию, но пока парни играют с ветером в голове. Тяжелая кропотливая подготовительная работа оказывается впустую. Необходима дисциплинированная игра. Да, микроклимат в команде есть - нет такого, чтобы каждый игрок тянул всю игру на себя. Становление команды идет, но как-то слишком медленно.