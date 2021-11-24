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Общество24 ноября 2021 12:21

В Заречье установили новые лавочки и урны

Также у мемориала «Защитникам неба Отечества» высадили 20 туй
Елена Иргиз
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Фото: администрация Тулы

Фото: администрация Тулы

Фото: материалы пресс-служб

В Заречье установили новые лавочки и урны. Об этом сообщает городская администрация.

Так, шесть лавочек установили на территории мемориала «Защитникам неба Отечества». Рядом высадили 20 туй крупномерными саженцами.

Всего в тульском Заречье должны установить 39 новых лавочек и урн. Уже сейчас они появились у Музея оружия, у Комсомольского парка, в сквере «Тульское чаепитие», на пересечении улиц М. Горького и Октябрьской.

Фото: администрация Тулы

Фото: администрация Тулы

Фото: материалы пресс-служб

Фото: администрация Тулы

Фото: администрация Тулы

Фото: материалы пресс-служб

Фото: администрация Тулы

Фото: администрация Тулы

Фото: материалы пресс-служб