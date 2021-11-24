Фото: администрация Тулы
Фото: материалы пресс-служб
В Заречье установили новые лавочки и урны. Об этом сообщает городская администрация.
Так, шесть лавочек установили на территории мемориала «Защитникам неба Отечества». Рядом высадили 20 туй крупномерными саженцами.
Всего в тульском Заречье должны установить 39 новых лавочек и урн. Уже сейчас они появились у Музея оружия, у Комсомольского парка, в сквере «Тульское чаепитие», на пересечении улиц М. Горького и Октябрьской.
Фото: администрация Тулы
Фото: материалы пресс-служб
Фото: администрация Тулы
Фото: материалы пресс-служб
Фото: администрация Тулы
Фото: материалы пресс-служб