Фото: администрация Тулы Фото: материалы пресс-служб

В Заречье установили новые лавочки и урны. Об этом сообщает городская администрация.

Так, шесть лавочек установили на территории мемориала «Защитникам неба Отечества». Рядом высадили 20 туй крупномерными саженцами.

Всего в тульском Заречье должны установить 39 новых лавочек и урн. Уже сейчас они появились у Музея оружия, у Комсомольского парка, в сквере «Тульское чаепитие», на пересечении улиц М. Горького и Октябрьской.

Фото: администрация Тулы Фото: материалы пресс-служб

Фото: администрация Тулы Фото: материалы пресс-служб