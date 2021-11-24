Роспотребнадзор конфисковал немаркированную продукцию на 16,5 млн рублей в Тульской области.

Ведомство возбудило 184 дела об административном правонарушении Фото: Алексей ФОКИН

Управление продолжает проверки потребительского рынка на предмет соблюдения правил торговли различными товарами: меховыми, обувными, парфюмерными, товарами легкой промышленности, шинами и фототоварами.

К настоящему моменту сотрудники ведомства проверили 375 контрольных мероприятий, обнаружив в 182 объектах товары без надлежащей маркировки. В частности, из 70 тысяч единиц товара арестовали 12 тысяч единиц, которые продавали с нарушениями. В их числе:

- обувь - 10,7 тысяч пар на сумму 5,8 млн рублей;

- верхняя одежда, полотенца, постельное белье - 638 единиц на сумму 286 тысяч рублей;

- меховые товары - 289 единиц на сумму 15,1 млн рублей;

- шины - 108 единиц на сумму 527 тысяч рублей;

- духи и туалетная вода - 12 единиц на сумму 26,5 тысяч рублей.

Ведомство возбудило 184 дела об административном правонарушении, оштрафовав на общую сумму 833 тысячи рублей. Также конфисковали 3,2 тысячи единиц немаркированной продукции на сумму более 16,5 млн рублей.