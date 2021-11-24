Фото: соцсети

В Туле на улице М. Горького открылся каток. Он заработал с 21 ноября. Об этом сообщили в группе площадки в одной из популярных социальных сетей.

Воспользоваться катком, а также взять в прокат коньки можно без QR-кода, но в помещениях нужно находиться в маске, а на входе в раздевалку проверяют температуру.

Воспользоваться катком стоит для взрослых 200 рублей, для детей - 100 рублей. Столько же стоит и заточка коньков.

Режим работы:

- с понедельника по пятницу: с 18:00 до 22:00;

- суббота — с 12:00 до 22:00;

- воскресенье — с 11:00 до 22:00.