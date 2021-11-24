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Общество24 ноября 2021 11:16

В Тульской области заблокировали сайты, на которых продавали трудовые книжки со стажем

Распространение таких сведений запрещено
Елена Иргиз
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В настоящее время доступ к страницам заблокирован

В настоящее время доступ к страницам заблокирован

Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области заблокировали сайты, на которых продавали трудовые книжки со стажем. Две страницы в интернете выявились после проверки прокуратуры Белевского района.

За подделку официального документа, его сбыт либо использование предусмотрена уголовная ответственность. Распространение таких сведений запрещено.

Прокуратура обратилась в суд с требованием признать информацию на данных сайтах запрещенной. Суд с мнением ведомства согласился. В настоящее время доступ к страницам заблокирован.