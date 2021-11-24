В настоящее время доступ к страницам заблокирован
Фото: Алексей ФОКИН
В Тульской области заблокировали сайты, на которых продавали трудовые книжки со стажем. Две страницы в интернете выявились после проверки прокуратуры Белевского района.
За подделку официального документа, его сбыт либо использование предусмотрена уголовная ответственность. Распространение таких сведений запрещено.
Прокуратура обратилась в суд с требованием признать информацию на данных сайтах запрещенной. Суд с мнением ведомства согласился. В настоящее время доступ к страницам заблокирован.