За убийство знакомого в ходе пьяного застолья житель Воловского района получил 9,5 лет колонии

Мужчину признали виновным в преступлении по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" Фото: Алексей ФОКИН

В Воловском районе за убийство по пьянке местный житель отправится в колонию почти на 10 лет. Его признали виновным в преступлении по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Было установлено, что 48-летний житель Воловского района вечером 5 июля 2021 года выпивал в компании знакомых в деревне Баскаково. Поссорившись с одним из гостей, он избил его, много раз ударив кулаками по голове. От полученных травм 53-летний мужчина умер на месте происшествия через несколько часов. При этом злоумышленник сам обнаружил мертвого и сообщил об этом соседям, а те вызвали полицию.

Суд приговорил мужчину к 9,5 годам колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.