Бывший пансион благородных девиц в Туле стал предметом охраны как объект культурного наследия Фото: соцсети

Особняк бывшего пансиона благородных девиц, расположенный по адресу: город Тула, Черниковский переулок, дом 1, был построен в конце восемнадцатого века. Изначально здание принадлежало купцам Коробковым, а к середине следующего века - купцу Александру Постникову. Лишь в конце девятнадцатого столетия этот дом из жилог фонда перешел в разряд учебных заведений. Тогда же особняк дополнили пристройками со стороны двора и бокового северо-западного фасада.

Декор главного фасада дома выполнен в стиле позднего классицизма, стены оформлены в открытой кирпичной вкладке с белокаменными деталями.