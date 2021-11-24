Алексей Дюмин поздравил Александра Малякова с 80-летием

24 ноября, президенту телевизионного творческого объединения «АМиК» и создателю КВН исполнилось 80 лет Фото: материалы пресс-служб

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил основателя КВН Александра Маслякова.

В поздравительной телеграмме глава региона отметил преданность своему делу Александра Васильевича и воплощение в жизнь многих творческих идей. А сам КВН стал одним из ярких и популярных проектов советского и российского телевидения.

В заключении поздравления Алексей Дюмин пожелал Маслякову крепкого здоровья, добра и благополучия.

Сегодня, 24 ноября, президенту телевизионного творческого объединения «АМиК» и создателю КВН исполнилось 80 лет.