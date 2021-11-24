В Тульской области всемирно известные музыканты проводят мастер-классы для студентов Фото: Игорь КОПЫТОВ

Студенты Новомосковского музыкального колледжа им. М.И. Глинки участвуют в мастер-классах от ведущих музыкантов Санкт-Петербургского Дома музыки. Среди гостей заслуженные артисты России, профессора Андрей Диев (фортепиано) и Евгений Петров (кларнет); народный артист России, профессор Максим Федотов (скрипка); лауреат международных конкурсов, профессор Андрей Большиянов (саксофон).

Проект «Посольство мастерства» существует с 2012 года, в его рамках проходят выездные сессии ведущих музыкантов в шести регионах России, среди которых и тульская область.