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Звезды24 ноября 2021 8:22

В Тульской области всемирно известные музыканты проводят мастер-классы для студентов

В регионе проходит ежегодный проект «Посольство мастерства»
Игорь КОПЫТОВ
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В Тульской области всемирно известные музыканты проводят мастер-классы для студентов

В Тульской области всемирно известные музыканты проводят мастер-классы для студентов

Фото: Игорь КОПЫТОВ

Студенты Новомосковского музыкального колледжа им. М.И. Глинки участвуют в мастер-классах от ведущих музыкантов Санкт-Петербургского Дома музыки. Среди гостей заслуженные артисты России, профессора Андрей Диев (фортепиано) и Евгений Петров (кларнет); народный артист России, профессор Максим Федотов (скрипка); лауреат международных конкурсов, профессор Андрей Большиянов (саксофон).

Проект «Посольство мастерства» существует с 2012 года, в его рамках проходят выездные сессии ведущих музыкантов в шести регионах России, среди которых и тульская область.