В Тульской области стартовала Международная научная конференция оружиеведов Фото: Алексей ФОКИН

Предметами обсуждения конференции станут оружие, доспехи и предметы воинского снаряжения со времен античности и до XVIII-XIX веков. География – от Дальнего Востока до Западной Европы.

В рамках конференции выступят порядка пяти десятков ведущих специалистов-оружиеведов из России и Европы из ведущих научных институтов России, исследовательских организаций, музеев и обществ, независимые исследователи. На базе музея-заповедника «Куликово поле» подобные симпозицумы проводятся регулярно, но этот научный форум выделяется широчайшим охватом участников.

На конференции впервые перед специалистами будут представлены результаты комплексных исследований на месте Судбищенской битвы 1555 года на территории Тульской области.