В Туле при помощи беспилотников будут оценивать состояние изоляции на теплотрассах Фото: Алексей ФОКИН

В Туле более 500 км тепловых сетей, из которых более 136 км надземных. В текущем году ремонт тепловой изоляции произведен более чем на 16 км трубопроводов. Восстановлена теплоизоляция на улицах Кауля и Новомосковской, а уже в январе 2022 будут выполнены работы на улице Приупской.

В ближайшее время предполагается провести мониторинг наличия теплопотерь на сетях теплоснабжения с помощью беспилотных летательных аппаратов.