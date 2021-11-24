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Общество24 ноября 2021 7:22

В Туле при помощи беспилотников будут оценивать состояние изоляции на теплотрассах

Жители города сообщают о фактах отсутствия теплоизоляции на сетях теплоснабжения
Игорь КОПЫТОВ
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В Туле при помощи беспилотников будут оценивать состояние изоляции на теплотрассах

В Туле при помощи беспилотников будут оценивать состояние изоляции на теплотрассах

Фото: Алексей ФОКИН

В Туле более 500 км тепловых сетей, из которых более 136 км надземных. В текущем году ремонт тепловой изоляции произведен более чем на 16 км трубопроводов. Восстановлена теплоизоляция на улицах Кауля и Новомосковской, а уже в январе 2022 будут выполнены работы на улице Приупской.

В ближайшее время предполагается провести мониторинг наличия теплопотерь на сетях теплоснабжения с помощью беспилотных летательных аппаратов.