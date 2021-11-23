Завтра, 24 ноября, десятки домов в Туле останутся без электричества Фото: Алексей ФОКИН

Так, подача электроэнергии будет приостановлена по следующим адресам:

с 09:00 до 16:00 - п. Косая Гора: Орловское ш., 10-56 (четн.), 19-45 (нечетн.); ул. Стрекаловская, 2-48 (четн.); ул. Чкалова, 1-31 (нечетн.), 2-28 (четн.); ул. Марата, 2-18 (четн.), 1-25 (нечетн.); ул. Калинина, 3, 4, 9, 12; Набережная, 1-а, 1-13; п. Косая Гора: ул. Латинская, 1-12; ул. Садовая, 1-31 (нечетн.), 2-42 (четн.); ул. Мира, 1-71 (нечетн.), 4-60 (четн.); ул. Металлургов, 56, 58; Рвовский пр-зд; ул. Жуковского, 2, 3; ул. Советская, 74, 84; Маслово: ул. Першинская; ул. Краинская, 7-23 (нечетн.), 2-26 (четн.), 54, 56, 58, 83, 85, 86, 100; ул. Ушинского, 9-27 (нечетн.), 4-а, 4, 6, 8, 27-б, 21-а, 13-а, 1-а; д. Ивановка: ул. Чукотская; ул. Холостова; ул. Садовая, 3 (СНТ «Березовая роща»);

с 09:00 до 17:00 - Маслово: ул. Ландышева, 18; ул. Васильковая; ул. Краинская, 27-48;

с 09:00 до 18:00 - ул. Первомайская, 14-а, 16, 18-а; ул. Бундурина, 60, 62.