Тулячка претендует на титул лучшего телевизионного кондитера Фото: материалы пресс-служб

Ведущий программы - Ренат Агзамов. В шоу соревнуются, как любители, так и профессионалы. Приз — титул лучшего кондитера России и один миллион рублей.

В нынешнем сезоне каждый выпуск посвящен праздникам. В том, что приурочен к празднованию Дню матери, принимает участие 26-летняя тулячка Ксения Шишкова, которая уже много лет живет в Москве.

Результаты кондитерских соревнований и поболеть за свою землячку телезрители смогут уже сегодня, 23 ноября в 19:00.