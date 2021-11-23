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Общество23 ноября 2021 14:00

Тулячка претендует на титул лучшего телевизионного кондитера

Стартовал шестой сезон реалити-шоу «Кондитер»
Игорь КОПЫТОВ
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Тулячка претендует на титул лучшего телевизионного кондитера

Тулячка претендует на титул лучшего телевизионного кондитера

Фото: материалы пресс-служб

Ведущий программы - Ренат Агзамов. В шоу соревнуются, как любители, так и профессионалы. Приз — титул лучшего кондитера России и один миллион рублей.

В нынешнем сезоне каждый выпуск посвящен праздникам. В том, что приурочен к празднованию Дню матери, принимает участие 26-летняя тулячка Ксения Шишкова, которая уже много лет живет в Москве.

Результаты кондитерских соревнований и поболеть за свою землячку телезрители смогут уже сегодня, 23 ноября в 19:00.