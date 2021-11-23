В Тульской области завершились работы по благоустройству родника в селе Себино Фото: Алексей ФОКИН

Завершены работы по благоустройству родника в селе Себино - источника на родине святой Матроны Московской Себинской. Приведены в территории купелей, установлена ротонда, а также оборудованы лестницы и мостки из металла с просечкой к реке Мокрая Табола.

Кстати, на днях один из федеральных каналов снял новый документальный фильм о знаменитой святой уроженке этого села. Выход фильма в эфир планируется в январе 2022 года.