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Общество23 ноября 2021 13:52

В Тульской области завершились работы по благоустройству родника в селе Себино

Работы преобразили места, излюбленные паломниками со всей страны
Игорь КОПЫТОВ
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В Тульской области завершились работы по благоустройству родника в селе Себино

В Тульской области завершились работы по благоустройству родника в селе Себино

Фото: Алексей ФОКИН

Завершены работы по благоустройству родника в селе Себино - источника на родине святой Матроны Московской Себинской. Приведены в территории купелей, установлена ротонда, а также оборудованы лестницы и мостки из металла с просечкой к реке Мокрая Табола.

Кстати, на днях один из федеральных каналов снял новый документальный фильм о знаменитой святой уроженке этого села. Выход фильма в эфир планируется в январе 2022 года.