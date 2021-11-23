Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
-3°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество23 ноября 2021 10:08

Тулякам придется снести на своих земельных участках магазины и построить дома

По иску прокуратуры суд обязал собственников участков использовать их по целевому назначению
Игорь КОПЫТОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Тулякам придется снести на своих земельных участках магазины и построить дома

Тулякам придется снести на своих земельных участках магазины и построить дома

Фото: Алексей ФОКИН

По обращению министерства имущественных и земельных отношений Тульской области тульская прокуратура провела проверку, в ходе которой выяснила, что собственники двух земельных участков на улице Чмутова вместо частных жилых домов построили на них здания магазина по продаже строительных материалов, инструментов и их хранению.

Согласно решению суда теперь хозяева участков должны снести объекты торговли и заняться возведением на них жилья. Об этом позаботится прокуратура города, на контроле которой находится устранение нарушений.