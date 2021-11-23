Тулякам придется снести на своих земельных участках магазины и построить дома Фото: Алексей ФОКИН

По обращению министерства имущественных и земельных отношений Тульской области тульская прокуратура провела проверку, в ходе которой выяснила, что собственники двух земельных участков на улице Чмутова вместо частных жилых домов построили на них здания магазина по продаже строительных материалов, инструментов и их хранению.

Согласно решению суда теперь хозяева участков должны снести объекты торговли и заняться возведением на них жилья. Об этом позаботится прокуратура города, на контроле которой находится устранение нарушений.